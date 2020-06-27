إنطلاق زراعة محاصيل العروة الصيفية بمشروع الجزيرة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أعلنت إدارة مشروع الجزيرة عن إنطلاق زراعة محاصيل العروة الصيفية للموسم الزرعي (2020-2021)م .

وكشف المهندس عثمان جاسر مدير إدارة الغيط بمشروع في تصريح (لسونا) عن إكتمال زراعة 1795 فدان قطن من جملة 150 ألف فدان وزراعة 7338 فدان ذرة من المستهدف 350 ألف فدان وزراعة 18.8 ألف فدان فول سوداني من 200 ألف فدان وينتظر أن تكتمل زراعة مساحات الفول حسب المواقيت في الأسبوع الأول من يوليو المقبل ، اما عينات الذرة متأخرة النضج فقد بدأت زراعتها في الأول من يونيو الجاري وتستمر حتى منتصف يوليو ،اما القطن فقد كانت بداية الزراعة في منتصف يونيو وتستمر حتى منتصف يوليو أيضا .

وعزى ضعف التحضيرات الصيفية لضعف حصة المحروقات المستلمة التى تتراوح بين 20 ألف إلي 30 ألف جالون في اليوم وهي لا تتناسب مع المساحة المراد تحضيرها وزراعتها للعروة الصيفية بالمشروع .

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وناشد جاسر إدارة البترول بزيادة حصة المشروع من المحروقات حسب الطلب المقدم من الإدارة لتكتمل التحضيرات في الوقت المناسب وأرجع جاسر ضعف الري لعدم اكتمال الأعمال الصيفية وبطء تطهير الترع والقنوات وتأهيل المنظمات الوسيطة والأبواب ومواسير ابوعشرينات إلا أنه لاتوجد مشكلة المناسيب .

وكشف مدير إدارة الغيط بمشروع الجزيرة أن التحضيرات للعروة الصيفية بدأت مطلع مايو المنصرم حيث وصل التحضير الأساسي 60% والتحضيرات السنوية التي يدخل بها المشروع الزراعة 40% اما تحضيرات أبو عشرين بلغت في الجزيرة 70% وفي المناقل 80% .

الجدير بالذكر أن مشروع الجزيرة يستهدف زراعة 800 ألف فدان خلال العروة الصيفية منها 350 ألف فدان ذرة و150 ألف فدان القطن و200 ألف فدان فول سوداني و100 ألف فدان خضروات وبقوليات ..