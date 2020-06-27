ضبط كميات كبيرة من الدقيق المدعوم معدة للتهريب بطعبرة….

الخليج 365:

تمكنت الادارة العامة للشرطه الامنيه بولاية نهرالنيل من ضبط 40 جوال دقيق مدعوم زنة 50 كيلو انتاج شركة الخباز داخل موقع بحي الفكي مدني بمدينة عطبرة معد للتهريب.

وافاد المكتب الصحفي، بأن خلفية البلاغ تعود لتوفر معلومة لفرعية الشرطة الأمنية بمدينة عطبرة عن تهريب لسلعة الدقيق بأحد الأفران بإحياء المدينة، تم تكليف فريق ميداني من الفرعية وقوة الطوف التي تعمل على تأمين انسياب السلع الاستراتيجية للقبض على المتورطين، موضحاً بعد تحديد زمن تهريب الحصة من الفرن تمت مداهمة الموقع و اتضح أن الكمية المضبوطة، حصة الدقيق للحي المعني و بعلم لجنة الخدمات وصاحب الفرن المخصص له تلك الحصه وتم التلاعب بها بالاشتراك.

وأشار إلى تحريز المعروضات والقبض علي صاحب الفرن و3اشخاص من لجنة الحي و إتخاذ اجراءات بلاغ في مواجهتهم بالقيد 253 تحت المواد 5/8/10 من قانون حمايه المستهلك، بقسم شرطة عطبره. المادة السابقة ضبط كميات كبيرة من الوقود مهربة بنهر النيل…. المقالة القادمة إنطلاق زراعة محاصيل العروة الصيفية بمشروع الجزيرة

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