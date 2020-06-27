ضبط كميات كبيرة من الوقود مهربة بنهر النيل….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تمكنت الادارة العامة للشرطة الأمنية بمحلية بربر من ضبط جرار يحمل (52) برميل وقود من(الجازولين)،

وافاد المكتب الصحفي للشرطة، أن خلفية البلاغ تعود لتوفر معلومات عن شاحنة جرار مسطح يحمل وقود مهرب في طريقه لخارج الولاية، مشيراً إلى تكليف فريق ميداني تمكن من نصب كمين محكم أسفر عن ضبط المركبة وبها 52برميل وقود بلغت عدد(2464) جالون جازولين بدون اوراق رسمية من الجهات المختصة.

وأتخذ إجراءات تحت القيد 182المادة 6من قانون التعامل مع المشتقات البترولية وتخزينها بقسم شرطة بربر في مواجهة المتهم (ص.ت.ا) 30عام يسكن مدينة عطبرة. المادة السابقة سد النهضة (3) التقيل ورا.. بقلم عبد اللطيف البوني المقالة القادمة ضبط كميات كبيرة من الدقيق المدعوم معدة للتهريب بطعبرة….

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