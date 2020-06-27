اللغم يتكتك.. بقلم اسحق فضل الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

شعور عند كل احد ان شيئا خطيرا جدا يقترب جدا .والشعور هذا يجعل كل احد يتخذ قرارا حاسما.

وشى مثل الاشارة. يحدث امس.

وحميدتي امس. يفرغ البيت العسكري الذي كان يقيم فيه

وحزب يقيم ١١٦ خلية للاغتيالات في اجتماعه امس بالخرطوم جنوب.

والامارات تستعجل الضغط علي جهة عسكرية وهي تشعر بما سوف يحدث.

و ( تسود) تصدر قرار يقول لجمهورها

لا اشتراك لكبار السن ولا النساء في مسيرات الايام القادمة

والشباب. الذين يستطيعون الصدام هم وحدهم من يشتركون.

والجيش يكمل توزيع قواته في استعداد كامل..

والشيوعيون قالوا لبعضهم.

خطة التفجيرات كشفت.. والناس يعرفون ان الشيوعي هو من يفعلها..وهذا يجعل الجيش والشعب ضدكم..

قال الجانب الاخر من الشيوعيين.

لكن هذا يجعل العالم ( القوات الدولية ) تتدخل..

والجهات هذه.. ليست حرة فيما تفعل..

حميدتي. الذي تضغط عليه الامارات للاشتراك مع حفتر.. يعرف ان له خمسة عشر الف من الجنود في اليمن..

وان الامارات ان اعادت اليه هؤلاء الجنود. عجز عن منصرفاتهم واصبحوا خطرا عليه.

الذين يرفضون المنطق هذا يقولون ان الامارات اكثر حاجة لحميدتي في اليمن.

واكثر حاجة اليه في السودان

وجهة تجعل قوات الحلو. وبقية التمرد ترفض التوقيع علي السلام في جوبا لان السلام في السودان. شى يدمر ما تدبره الامارات..

ومصر والامارات.. كلاهما يقتسم السودان.

الامارات تربد الميناء . ومايتبع هذا

ومصر تريد سد النهضة وما يتبع هذا

حتي الان. افورقي.. الذي يجذب اثيوبيا ليبيعها لمصر. يجذب البرهان ليبيعه للامارات..

وعشرون جهه تعد الان قوات من الداخل وقوات من الخارج لصناعة الانفجار. والجيش. يعرف ان المخطط يسعي بشدة لصناعة قتال يعجز الجيش عن احتوائه.

ويجعل العالم يتدخل عسكريا..

والجيش يعرف ان اللعبة الان هي.

ان الجهات تلك تجد ان الجيش يستخدم عقله وليس عضلاته. لتجنب الخراب هذا.

والجهات تلك.. تستخدم اسلوب الجيش هذا زاته لتجعل الجيش يفاجأ بانفجار القتال..

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المخطط حتي الان يجعل موقف حميدتي غامضا..

ويجعل موقف تسود من المسيرة. غامضا..

ويجعل موقف الشيوعي وغيره من المسيرة غامضا..

ويجعل موقف الجيش من كل هذا غامضا

والغموض والخطر. اشياء تجعل الاجواء تتنقس يالسلاح..

وما يقع دائما في مثل هذه الحالات هو

ان الجهة التي تريد انفجار القتال.. تراقب..

فان قام الشيوعي بصناعة انفجار واحد.. انطلقت هي تصنع عشرين انفجارا في كل مكان

وان قامت خلايا الشيوعي بعملية اغتيال واحدة. قامت الجهه التي تصنع الخراب بمأئة اغتيال

ثم اتهام الشيوعي بانهم فعلوا هذا

ثم اتهام الاسلاميين بانهم فعلوا هذا.

لان الاجواء تصلح لهذا.

ثم شئ اكثر خطورة من هذا..؟؟

نعم ..

اكثر خطورة بما لايقاس

فكلمة ( اتهام) كلمة تعني انه سوف يكون هناك من يقول

وانه سوف يكون هناك من يسمع

وانه سوف يكون هناك من يعقل ويفعل.

بينما…

ما سوف يقع هو ان الفوضي المجنونه سوف تلغي كل هذا.. وتجعل كل احد يضرب كل احد

الموقف الان هو هذا..

ما لم يفعل الجيش شيئا… .

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