الغاني إبياه مدربا للهلال ..!!.. بقلم محمد عثمان بلل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
• خطوة جيدة من مجلس الهلال الشروع في مفاوضة المدرب المميز الغاني كواسي إبياه لتدريب الأزرق ..
• إبياه مدرب غني عن التعريف .. ويكفي قيادة النجوم السوداء في كأس العالم .. ونجح في صناعة فريق مميز للخرطوم الوطني ..
• بعيدا عن اكتمال صفقة التعاقد معه من عدمها .. الغاني ابياه يعتبر أكثر المدربين اهتماما بالنجوم الصغار ..
• قبل حضوره للسودان والعمل مع الخرطوم الوطني قبل عدة مواسم .. صنع هذا المدرب جيل من المواهب قاد المنتخبات الغانية المختلفة ..
• هذه الخطوة وجدت اشادت المسؤوليين في غانا .. الي جانب الرياضيين ..
• وعقب انتهاء عقده مع منتخب بلاده خلال فترته الاولى مع المنتخب الغاني .. جاء الي السودان وعمل مع الخرطوم الوطني ..
• في فترة وجيزة صنع فريقاً قوياً وأصبح بعبعاً مخيفا للقمة .. كما تفوق على جميع أندية الممتاز بالتكتيك العالي .. وأصبح للخرطوم شكل فني مميز لا يُقارن ..
• كل ذلك يعتبر عادي في عالم المستديرة .. إلا ان كواسي إبياه تفوق على زملائه المدربين بإعتماده على عطاء اللاعب داخل الملعب أكثر من الأسماء .. والاهتمام بالنجوم الصاعدة ..
• قدم كواسي جيل ممتاز من اللاعبين لفرقة الخرطوم الوطني .. وساهم في اشتعال صراع شرس بين ناديي القمة من أجل خطف هؤلاء اللاعبين وضمهما الي الكشوفات ..
• الوصيف ظفر بنصيب الأسد من نجوم الخرطوم الوطني .. وأصبحوا من أعمدة الفريق الأساسية ..
• مشروع إبياه مع الخرطوم لم يكتمل في صناعة فريق يقاتل القمة على درع الدوري والبطولات الخارجية .. بسبب قرار الاتحاد الغاني إسناد مهمة تدريب المنتخب من جديد الي كواسي ..
• نأمل ان يعود من جديد للسودان والعمل مع الهلال .. لأن هذا المدرب يملك إمكانيات صناعة فريق الهلال الذي يحلم به الجميع في السنوات القادمة ..
• وسوف تستفيد الكرة السودانية من إمكانياته الفنية .. وهو صاحب مدرسة متفردة في كرة القدم .. وتخصصه في صناعة النجوم ..
• اذا اكتمل التعاقد مع إبياه .. فإن هذه الخطوة تعتبر الأفضل للكاردينال طيلة عهده مع النادي الازرق ..
• برضو يرحل بس ..
((صمت اخير)) ..
• أكيد بكرة أحلى وأجمل ..
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