الغاني إبياه مدربا للهلال ..!!.. بقلم محمد عثمان بلل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

• خطوة جيدة من مجلس الهلال الشروع في مفاوضة المدرب المميز الغاني كواسي إبياه لتدريب الأزرق ..

• إبياه مدرب غني عن التعريف .. ويكفي قيادة النجوم السوداء في كأس العالم .. ونجح في صناعة فريق مميز للخرطوم الوطني ..

• بعيدا عن اكتمال صفقة التعاقد معه من عدمها .. الغاني ابياه يعتبر أكثر المدربين اهتماما بالنجوم الصغار ..

• قبل حضوره للسودان والعمل مع الخرطوم الوطني قبل عدة مواسم .. صنع هذا المدرب جيل من المواهب قاد المنتخبات الغانية المختلفة ..

• هذه الخطوة وجدت اشادت المسؤوليين في غانا .. الي جانب الرياضيين ..

• وعقب انتهاء عقده مع منتخب بلاده خلال فترته الاولى مع المنتخب الغاني .. جاء الي السودان وعمل مع الخرطوم الوطني ..

• في فترة وجيزة صنع فريقاً قوياً وأصبح بعبعاً مخيفا للقمة .. كما تفوق على جميع أندية الممتاز بالتكتيك العالي .. وأصبح للخرطوم شكل فني مميز لا يُقارن ..

• كل ذلك يعتبر عادي في عالم المستديرة .. إلا ان كواسي إبياه تفوق على زملائه المدربين بإعتماده على عطاء اللاعب داخل الملعب أكثر من الأسماء .. والاهتمام بالنجوم الصاعدة ..

• قدم كواسي جيل ممتاز من اللاعبين لفرقة الخرطوم الوطني .. وساهم في اشتعال صراع شرس بين ناديي القمة من أجل خطف هؤلاء اللاعبين وضمهما الي الكشوفات ..

• الوصيف ظفر بنصيب الأسد من نجوم الخرطوم الوطني .. وأصبحوا من أعمدة الفريق الأساسية ..

• مشروع إبياه مع الخرطوم لم يكتمل في صناعة فريق يقاتل القمة على درع الدوري والبطولات الخارجية .. بسبب قرار الاتحاد الغاني إسناد مهمة تدريب المنتخب من جديد الي كواسي ..

• نأمل ان يعود من جديد للسودان والعمل مع الهلال .. لأن هذا المدرب يملك إمكانيات صناعة فريق الهلال الذي يحلم به الجميع في السنوات القادمة ..

• وسوف تستفيد الكرة السودانية من إمكانياته الفنية .. وهو صاحب مدرسة متفردة في كرة القدم .. وتخصصه في صناعة النجوم ..

• اذا اكتمل التعاقد مع إبياه .. فإن هذه الخطوة تعتبر الأفضل للكاردينال طيلة عهده مع النادي الازرق ..

• برضو يرحل بس ..

((صمت اخير)) ..

• أكيد بكرة أحلى وأجمل ..