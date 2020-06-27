شهادة التجاني الطيب تحرج الحكومة

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

لايمكن لاحد مطلقا كائنا من كان ان يزايد على السيد التجانى الطيب في دعمه للحكومة وسعيه مع اخرين لتقديم الرؤى الافضل ليتم اخراج البلد من وهدتها وانهاء هذه الازمات المتلاحقة التى يعانى منها الناس ، ولايمكن لشخص ان ينكر رمزية الأستاذ التجانى الطيب ومكانته عند الشيوعيين سواء البناء التنظيمى للحزب ومنظماته الفئوية أو التيار العام المؤيد للحزب الشيوعى وان كان غير مؤطر بهياكل الحزب وبنائه التنظيمى .

رجل بهذه المكانة عند قومه لايمكن لاحد ان يرد شهادته عندما يشهد على حكومة قحت بالفشل فالرجل غير متهم بإنه معارض يسعى الى تبخيس جهود الحكومة ، ولايمكن رميه بما يرمى به البعض كل منتقد لقحت وحكومتها انه كوز وما الى غير ذلك من الافلاس وعدم المنطق الذى اصبح سمة الكثيرين فى كلامهم فانتقادك لقحت وحكومتها يعنى مباشرة انك كوز مندس وتسعى للتخريب ، ولايستطيع احد ان يقول بحق الأستاذ التجانى الطيب هذا الكلام.

فى تعليقه على مؤتمر برلين صدم الأستاذ التجانى الطيب الحكومة وحاضنتها السياسية وهو يقول بصريح العبارة ان المؤتمر فاشل ، فما هى افادات الأستاذ التجانى الطيب فى هذا الجانب ؟ ادناه أقواله التى ننقلها دون تعليق منا .

…. جملة الدعم النقدى من المبالغ التى قدمها مؤتمر اصدقاء السودان تبلغ ٦٠٠ مليون دولار فى حين أن المبالغ التى قدرتها الحكومة للخروج من الازمة الإقتصادية الخانقة التى يعانى منها السودان حاليا من (٥ الى ٨) مليار دولار ولهذا يعتبر المؤتمر فشل فى تحقيق الدعم المطلوب.

… هذا الفشل جاء نتيجة أخطاء فى التنظيم والتوقيت وتحديد الأولويات والأهداف.

…الدعم فى هذا المؤتمر مشروط بتنفيذ الإتفاق الذى يتضمن حزمة إقتصادية قاسية مع البنك الدولي فى رفع الدعم وتعويم الجنيه.

… الدعم المقدم فى هذا المؤتمر قطرة ماء فى محيط ولاتسوى الصخب الإعلامي قبل وأثناء وبعد المؤتمر.

…. من اسباب الفشل التصريحات غير الموفقة مثل تصريح اقامة محفظة تجارية بمبلغ ٢ مليار مما اعطى المناحين أن السودان ليس لديه مشكلة موارد حتى يستحق سخاء الدعم كما ان السلطات السودانية لم تقدم الدلائل والبراهين لعرض حاجة السودان الملحة للدعم النقدى بتقديم عرض مفصل للأوضاع الإقتصادية المتردية ناهيك عن وباء الكورونا واوضاعه الكارثية .

… طالب الخبير الدولي بعدم خداع الناس والكشف عن فشل المؤتمر فى خطاب واضح حتى لايحصد الناس الهشيم ووضع رؤية لبرنامج إصلاح اقتصادى وطنى لتركيز الاقتصاد ثم التوجه شرقا قبل الهرولة نحو الغرب وصندوق النقد الدولي.

انتهت افادات الخبير الدولى الأستاذ التجانى الطيب وهى افادات اشد ايلاما وأكثر حرجا على قحت وحكومتها من الف عمل معارض مهما كبر وترتبت عليه اثار صعبة.