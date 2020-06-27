بكري المدينة يعود للمريخ بنهاية الموسم

الخليج 365 : يعود اللاعب بكري المدينة لصفوف المريخ بنهاية الموسم الحالي وذلك بعد انتهاء فترة اعارة بظفار العماني وكان اللاعب قد وقع لنصف عام للعب لظفار ويتوقع ان يكون لاعبا مريخيا بنهاية الموسم الحالي.

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