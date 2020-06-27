شــداد في مواجهة زواحف الاتحاد.. بقلم معتصم محمود

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

???? غداً الاحد يلتئم بافخم فنادق الخرطوم اجتماع مجلس ادارة الاتحاد العام لمناقشة بند واحد وهو كيفية استئناف النشاط الرياضي .

▪️رغم ان موضوع الاجتماع يناقش امر فني الا ان ما وراء الاجتماع يكشف عن مآلات اخرى .

▪️النقاش المتوقع في الاجتماع ليس بين مؤيدي استئناف النشاط ومعارضيه بل بين انصار الثوره وفلول الاتحاد السابق .

▪️شداد وانصاره يؤيدون استمرار النشاط شأننا كشأن الدول من حولنا وفلول الاتحاد السابق تراهن على تعطيل النشاط حتى تقول ان كل شي معطل في عهد الثوره .

▪️من الجيد ان اجتماع الغد سيتم توثيقه صوره وصوت وسيبقى في الارشيف كمستند للذين سعوا لوأد النشاط وتعطيل المسيره .

▪️الجهه المختصه وهي اللجنه العليا للطوارئ الصحيه وافقت على استئناف النشاط وسلمت الاتحاد مكتوباً بذلك فما مبرر الفلول اعوان الاتحاد السابق للاعتراض ومحاولة وأد النشاط !!

▪️كيف يعطلون النشاط وقد جاءت بهم القواعد لادارة النشاط !!

▪️عقب الاجتماع سنكشف عن اصحاب الضمائر الحيه الذين انحازوا لمصلحة اللعبه وكذلك سنعري الذين باعوا انفسهم للشيطان .

???? اطنان التحايا للدكتور برقو وهو يلاحق اللجنه العليا للطوارئ الصحيه حتي تسلم قرار السماح باستئناف النشاط .

▪️(17) من الجهات الصحيه والامنيه وذات الصله وافقت على استئناف النشاط .

▪️كلمة (برقو) كانت الحاسمه في الاجتماعات الثلاثيه بين الاتحاد ووزاتي الصحه والرياضه .

▪️برقو لم يكتف بملاحقة القرار حتى صدوره بل واصل مشوار العطاء الوطني وقام بدفع تكاليف الاجتماع بارقي فندق خرطومي .

▪️في عهد شداد باتت قيادة الاتحاد تدفع من مالها الخاص بعد ان كانت تلهف المال العام .

▪️كنا وين وبقينا وين .

▪️يلا يا شداد ، الكل وراك .

▪️شداد ، حمدوك الرياضه .

???????? كلام سياسه .

▪️اصدر المؤتمر الكيزاني بياناً زعم فيه انه لن يشارك في تظاهرات الثلاثاء 30 يونيو في ذات الوقت الذي نشطت فيه قروبات الكيزان في الحشد والتحريض للخروج !!

▪ بث الكيزان كذلك اخبار تزعم ان الحركات المسلحه سربت عناصرها للخرطوم عبر غرب امدرمان استعداداً لاجتياح العاصمه .

▪️الشاهد إن الكيزان يتأهبون لمجزره جديده بعد مجزرة الاعتصام و يبحثون عن براءه استباقيه .

▪️بيان عدم المشاركه استباقي للتبرؤ من دم اولادنا و شتلة دخول الحركات المسلحه حجه استباقيه لابعاد الشبهات عنهم .

▪️من عاليه نقول إن واجب الجهات العسكريه والامنيه والشرطيه الثلاثاء القادم جد كبير .

▪️كل المؤشرات تقول انه سيكون الاكثر دمويه .

▪️من قتلوا المعتصمين والقوا بهم في النهر سيظهروا مجدداً بالثلاثاء .

▪️استهداف العسكر بمكوناته الاربع (جيش ، دعم ، امن ، شرطه) وارد حتى يزعموا ان القتله من قحت .

▪️قحت حددت مساراتها بعيداً عن القياده والقصر ومجلس الوزراء و كافة المناطق العسكريه .

▪️كل من يقترب من المناطق العسكريه والدستوريه كوز انقلابي عليكم به .

▪️مسيرات الثلاثاء لدعم الحكومه ومؤساستها .

▪️إي هتاف ضد الحكومه او اجهزتها فتنه كيزانيه عليكم بها .

▪️المطالبه بحل الامن مكيده كيزانيه لزرع الفتنه بين الثوار والاجهزه النظاميه .

▪️الكيزان يريدون فراغ امني حتى ينفذوا مخططهم الانقلابي الدموي .

▪️وطن الجدود ،

نفديك بالارواح

نجود

وطني ، وطني .