شــداد في مواجهة زواحف الاتحاد.. بقلم معتصم محمود

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
???? غداً الاحد يلتئم بافخم فنادق الخرطوم اجتماع مجلس ادارة الاتحاد العام لمناقشة بند واحد وهو كيفية استئناف النشاط الرياضي .
▪️رغم ان موضوع الاجتماع يناقش امر فني الا ان ما وراء الاجتماع يكشف عن مآلات اخرى .
▪️النقاش المتوقع في الاجتماع ليس بين مؤيدي استئناف النشاط ومعارضيه بل بين انصار الثوره وفلول الاتحاد السابق .
▪️شداد وانصاره يؤيدون استمرار النشاط شأننا كشأن الدول من حولنا وفلول الاتحاد السابق تراهن على تعطيل النشاط حتى تقول ان كل شي معطل في عهد الثوره .
▪️من الجيد ان اجتماع الغد سيتم توثيقه صوره وصوت وسيبقى في الارشيف كمستند للذين سعوا لوأد النشاط وتعطيل المسيره .
▪️الجهه المختصه وهي اللجنه العليا للطوارئ الصحيه وافقت على استئناف النشاط وسلمت الاتحاد مكتوباً بذلك فما مبرر الفلول اعوان الاتحاد السابق للاعتراض ومحاولة وأد النشاط !!
▪️كيف يعطلون النشاط وقد جاءت بهم القواعد لادارة النشاط !!
▪️عقب الاجتماع سنكشف عن اصحاب الضمائر الحيه الذين انحازوا لمصلحة اللعبه وكذلك سنعري الذين باعوا انفسهم للشيطان .
???? اطنان التحايا للدكتور برقو وهو يلاحق اللجنه العليا للطوارئ الصحيه حتي تسلم قرار السماح باستئناف النشاط .
▪️(17) من الجهات الصحيه والامنيه وذات الصله وافقت على استئناف النشاط .
▪️كلمة (برقو) كانت الحاسمه في الاجتماعات الثلاثيه بين الاتحاد ووزاتي الصحه والرياضه .
▪️برقو لم يكتف بملاحقة القرار حتى صدوره بل واصل مشوار العطاء الوطني وقام بدفع تكاليف الاجتماع بارقي فندق خرطومي .
▪️في عهد شداد باتت قيادة الاتحاد تدفع من مالها الخاص بعد ان كانت تلهف المال العام .
▪️كنا وين وبقينا وين .
▪️يلا يا شداد ، الكل وراك .
▪️شداد ، حمدوك الرياضه .
???????? كلام سياسه .
▪️اصدر المؤتمر الكيزاني بياناً زعم فيه انه لن يشارك في تظاهرات الثلاثاء 30 يونيو في ذات الوقت الذي نشطت فيه قروبات الكيزان في الحشد والتحريض للخروج !!
▪ بث الكيزان كذلك اخبار تزعم ان الحركات المسلحه سربت عناصرها للخرطوم عبر غرب امدرمان استعداداً لاجتياح العاصمه .
▪️الشاهد إن الكيزان يتأهبون لمجزره جديده بعد مجزرة الاعتصام و يبحثون عن براءه استباقيه .
▪️بيان عدم المشاركه استباقي للتبرؤ من دم اولادنا و شتلة دخول الحركات المسلحه حجه استباقيه لابعاد الشبهات عنهم .
▪️من عاليه نقول إن واجب الجهات العسكريه والامنيه والشرطيه الثلاثاء القادم جد كبير .
▪️كل المؤشرات تقول انه سيكون الاكثر دمويه .
▪️من قتلوا المعتصمين والقوا بهم في النهر سيظهروا مجدداً بالثلاثاء .
▪️استهداف العسكر بمكوناته الاربع (جيش ، دعم ، امن ، شرطه) وارد حتى يزعموا ان القتله من قحت .
▪️قحت حددت مساراتها بعيداً عن القياده والقصر ومجلس الوزراء و كافة المناطق العسكريه .
▪️كل من يقترب من المناطق العسكريه والدستوريه كوز انقلابي عليكم به .
▪️مسيرات الثلاثاء لدعم الحكومه ومؤساستها .
▪️إي هتاف ضد الحكومه او اجهزتها فتنه كيزانيه عليكم بها .
▪️المطالبه بحل الامن مكيده كيزانيه لزرع الفتنه بين الثوار والاجهزه النظاميه .
▪️الكيزان يريدون فراغ امني حتى ينفذوا مخططهم الانقلابي الدموي .
▪️وطن الجدود ،
نفديك بالارواح
نجود
وطني ، وطني .
كانت هذه تفاصيل خبر شــداد في مواجهة زواحف الاتحاد.. بقلم معتصم محمود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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