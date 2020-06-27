الغربال : الفجيرة فاوضني رسميا بجانب ناديين اماراتيين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشف محمد عبدالرحمن مهاجم فريق اهلي بوعريرج الجزائري – اللاعب السابق لناديي الهلال والمريخ- لاول مرة عن الاندية التي قدمت له عرض للانضمام اليها الفترة المقبلة.

وقال محمد عبدالرحمن في تصريحات لصحيفة الرؤية الاماراتية انه تلقى عروض من عدة اندية اماراتية ابرزها الفجيرة وناديين في دوري المحترفين.

وأكد عبدالرحمن الذي يستمر عقده مع النادي الجزائري يستمر حتى منتصف 2023 على رغبته في الانتقال إلى الدوري الإماراتي كونه أحد أميز الدوريات العربية، إضافة إلى أنه يرغب في خوض تجربة جديدة بمشواره الاحترافي ستكون الأفضل.

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واضاف “وكيل أعمالي مازال يدرس مجموعة العروض خصوصاً أن نادي اهلي بوعريرج يرغب في بيع بطاقتي، واتوقع حسم وجهتي المقبلة في الأيام القادمة”.

وذكر محمد عبدالرحمن انه يعيش أجواء إيجابية بمقر إقامته في الجزائر وملتزم ببرنامج تدريبي يومي على فترتين يشرف عليه المعد البدني الخاص بالنادي حفاظاً على لياقته البدنية خلال فترة كورونا.

وقال” افتقد اسرتي، منذ يناير حين وقعت للنادي الجزائري لم التقِ بهم، وهي أطول فترة لي بعيدا عن الاسرة”

يشار إلى أن محمد عبدالرحمن أول لاعب سوداني يحترف في الدوري الجزائري، وخاض معه مباريات في الدوري والكاس، سجل 3 أهداف وصنع 2 وتسبب في ركلة جزاء.