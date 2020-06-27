كاف: الاهلي اولاً والمريخ رابعاً والهلال خامساً في ترتيب عرب افريقيا اكثر تتويجا بالالقاب

الخليج 365 : اصدر الاتحاد الافريقي كاف جدولا الاندية العربية الاكثر فوزا بالبطولات في بلدانها تصدره الاهلي المصري ب 118 بطولة وحل الترجي ثانيا 61 بطولة والزمالك ثالثا 52 بطولة والمريخ رابعا ب 49 بطولة والهلال خامسا 33 بطولة.

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