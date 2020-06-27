رئيس حزب الشعب القومي :مؤتمر شركاء السودان خطوة إيجابية

التاريخ: 27-يونيو-2020
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قال رئيس حزب الشعب القومي د. حافظ عمر خالد ان مؤتمر شركاء السودان الذي شهدته ألمانيا الخميس عبر الفيديو بمشاركة أكثر من ٤٠ دولة ومؤسسة يعتبر خطوة ايجابية لدعم الاقتصاد السوداني.
واعتبر حافظ وفق صحيفة أخر لحظة أنه اذا تم تنفيذ الوعود التي تصل إلى مليار وثمانمائة دولار ستكون لها آثار إيجابية في تخفيف المعاناة التي يعاني منها الاقتصاد.
وطالب الجهات المعنية في الحكومة الانتقاليه بضرورة متابعة هذا الملف حتى تكون نتائجه ظاهرة ومحسوسة لدي المواطن الذي أصبح يعاني كثيرا نتيجة ارتفاع الأسعار مقارنة مع مستوى الدخل.
وأشار إلى أن حزب الشعب القومي سيعمل عقب انتهاء الظروف الصحية الحالية بالبلاد الي عقد لقاءات جماهيرية بكل ولايات السودان من أجل قيام المؤتمرات الولائية للحزب والاستماع للقاعدة الجماهيرية للحزب بتلك الولايات
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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