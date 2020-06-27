محلية ام القرى بالجزيرة تلتزم بحل مشكلة المياه

اكد المدير التنفيذي لمحلية أم القري بولاية الجزيرة عبد الله خوجلي التزام المحلية بحل مشكلة مياه مدينة أم القرى بالتنسيق مع هيئة مياه الولاية ودعى لجان المقاومة الى التعاون والتنسيق والرقابة واوضح خوجلى فى تصريحات صحفية بان حل المشكلة يتطلب معالجة محطات الضخ بقرية ود المهيدي لتزويد المدينة بمياه الشرب . الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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