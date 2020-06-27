فى سابقة فريدة طالب سوداني يناقش دكتوراه عن بُعد بطريقة (برايل)

تمكن طالب سوداني من ذوي الإعاقة البصرية ـ (الخميس)، من مناقشة رسالة دكتوراه، عن بُعد ، بكلية الآداب والعلوم الإنسانية التابعة لجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، في سابقة من نوعها على المستوى الوطني.

Advertisements

وأوضحت الجامعة في بلاغ وفق صحيفة اليوم التالي أن الأمر يتعلق بالباحث عاصم كمال الدين خليفة، الذي ناقش رسالته في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها هذه المؤسسة في مواجهة وباء (كوفيد- 19)، مسجلة أن تجهيزات الجامعة المتمثلة في دمج تقنيات الفيديو وطريقة “برايل”، سهلت مهمة الطالب ومكنته من مناقشة أطروحته في ظروف جيدة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )