خبير إقتصادي: مؤتمر برلين اسهم في خفض الدولار وتوقعات باستمرار الانخفاض

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

قال الخبير الاقتصادي د.ابوبكر التيجاني الحاج ان انعقاد مؤتمر برلين كان له اثرين مهمين لا يمكن تجاوزهما، اولهما سياسي، والثاني اقتصادي، وابان ان الاثر السياسي تمثل في ان السودان استطاع فك العزلة التي كانت مفروضة عليه، الا انه عاد بقوة للاندماج في المجتمع الدولي، مما يؤهله للاستفادة من تبادل الخبرات والمنافع مع عدد مقدر من دول العالم حيث اجلي المؤتمر التاثير القوي الذي احدثته ثورة ديسمبر ٢٠١٨م في العديد من شعوب العالم، باعتبار ان هؤلاء المتحدثون يعبرون عن شعوبهم، وركز بعضهم من دول كبيرة كفرنسا علي ضرورة رفع اسم السودان من القائمة الامريكية للدول الراعية للارهاب التي عانت منها البلاد كثيرا.

واشار الى ان الدعم الأمريكي جاء بما يوحي بان امريكا سوف تسير في هذا الاتجاه المتمثل فى الرفع من قائمة الدول الراعية للارهاب الامر الذي ييسر على الحكومة والنظام المصرفي جميع التعاملات المصرفية مع العالم الخارجي، التي كان تعثرها من ضمن الاسباب التي ترفع سعر صرف العملات الاجنبية بالبلاد بسبب التعقيدات في تحصيل حصائل الصادرات.

واشار التيجاني في تصريح لـ(سونا) ان اثر الاقتصادي يتمثل في الدعم الكبير الذي قدمه المؤتمر، نقدا، وعينا، واعفاء بعض الديون، حيث تجاوز افضل التوقعات التي اشارت الي انه لن يتعدي الـ ٥٠٠ مليون دولار منوها الى ان في ذلك ايحاء كبير بأن مشاكل البلاد الاقتصادية في طريقها للحل وان المؤتمر مثل نقطة فارقة في هذا الاتجاه.

واوضح ان هذا التأثير اتضح في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار وبقية العملات الاجنبية الاخري مدفوعا بتوقع انخفاض طلب الحكومة علي الدولار، وتوجس التجار في هذا السوق بالاحجام عن الشراء، فاصبح العرض الكبير من الدولار مقابل الانخفاض في الطلب مما يؤدي الى انخفاض سعره، منوها الى التوقعات ان يستمر الانخفاض لفترة من الزمن قد تمتد لشهر، انتظارا لرؤية نتائج هذا المؤتمر علي ارض الواقع، واذا لم يكن هناك ما يشير الي تحقيقها سوف تعاود اسعار العملات الاجنبية عموما الارتفاع لوجود حاجة ماسة لاستيراد السلع الاساسية (القمح والدقيق والمواد البترولية والادوية)، كما يتوقع ايضا فتح المطارات ومعاودة السفر للخارج مما ينشيء طلبا قويا للعملات الاجنبية، خصوصا اذا تاخر الوفاء بالالتزامات التي أُعلنت في المؤتمر .