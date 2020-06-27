بشرى.. الشركة السودانية للموارد المعدنية تعلن عن وظائف شاغرة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية عن فرص جديدة لاستيعاب الشباب في وظائف كانت حكرا لفترة طويلة حتى قدوم الثورة حيث اصبح الالتحاق قائما علي الكفاءة اولا.

فقد اعلنت الشركة ان الباب مفنتوح الان للالتحاق بوظائف جيولوجيين ومهندسين وموظفي موارد بشرية ومحاسبين وضباط بيئة وسلامة بجانب فنيي تكييف وتبريد وفنيي كهرباء سيارات، حيث تطبق الشركة الان مبدأ الشفافية في التوظيف والاعلان والاستيعاب

ودعت الشركة الحكومية الشباب من الخريجين المؤهلين والراغبين في التقديم الدخول للموقع الاليكتروني للشركة www.smrc.sd للتعرف على التفاصيل و طرق التقديم.