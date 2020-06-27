شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
اعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية عن فرص جديدة لاستيعاب الشباب في وظائف كانت حكرا لفترة طويلة حتى قدوم الثورة حيث اصبح الالتحاق قائما علي الكفاءة اولا.
فقد اعلنت الشركة ان الباب مفنتوح الان للالتحاق بوظائف جيولوجيين ومهندسين وموظفي موارد بشرية ومحاسبين وضباط بيئة وسلامة بجانب فنيي تكييف وتبريد وفنيي كهرباء سيارات، حيث تطبق الشركة الان مبدأ الشفافية في التوظيف والاعلان والاستيعاب
ودعت الشركة الحكومية الشباب من الخريجين المؤهلين والراغبين في التقديم الدخول للموقع الاليكتروني للشركة www.smrc.sd للتعرف على التفاصيل و طرق التقديم.
و اشارت الشركة الى ان التقديم يبدا من السابع والعشرين من يونيو الجاري وحتي الرابع من يوليو القادم .
كانت هذه تفاصيل خبر بشرى.. الشركة السودانية للموارد المعدنية تعلن عن وظائف شاغرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.