الشرطة تنفي مقتل تاجر بسوق امدرمان وتحذر مطلقي الشائعات

الخليج 365:

كشفت الشرطة التفاصيل الكاملة للأحداث التي جرت في سوق أمدرمان عقب صلاة الجمعة. أمس وقالت الشرطة في بيان لها: (في إطار الترتيبات الخاصة بتطبيق الحظر الصحي نفذت شرطة سوق ام درمان حملة راتبة بعد صلاة الجمعة على المتاجر والمحال التجارية التي تباشر النشاط التجاري بالسوق لمخالفتها أمر الحظر الصحي وقامت مجموعة من المواطنين من الباعة (الفريشة) بمنطقة سوق ام درمان بمعارضة القوة بالتعدي عليها وبناء على ذلك استخدمت القوة الغاز المسيل للدموع لتفريق الجموع وأثناء التدافع تعرض المواطن أبوبكر عبد الرحيم عباس 45 سنة يقيم الثورة لجرح اعلى حاجب العين اليمين بسبب سقوطه على الارض تم اسعاف بواسطة الشرطة وتلقى العلاج بمستشفي ام درمان وأكدت استقرار حالته ، وخاطب مدير شرطة محلية ام درمان عدد من المواطنين امام المستشفى مبينا ملابسات إصابة المواطن المذكور وطمأنهم علي وضعه الصحي وتفرق الجمع بهدوء .

وتم اتخاذ اجراءات بلاغ تحت المادة ١٣٩ ق ج لصالح المصاب .وناشدت قوات الشرطة المواطنين بعدم الانسياق وراء الاخبار المغلوطة والانباء المصنوعة لأغراض واجندة خفية.وحذرت مطلقي الشائعات ومثيري البلبلة من الملاحقة القانونية. وأكدت الشرطة انها تؤدي واجباتها في كل الأحوال والظروف بمهنية وفقا لما يمليه القانون.

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