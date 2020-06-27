الخليج 365:
لقي مواطن مصرعه،برصاص قوات الشُرطة،أثناء فضها لتجمعات التُجار المُخالفين لإجراءات الحظّر الشامل في سوق امدرمان .
وفرضت السُلطات في السُودان،إجراءات إحترازية ووقائية لوقف إنتشار جائحة “كورونا” شملت فرض الحظّر الشامل في ولاية الخُرطوم،وإغلاق الأسواق الكُبرى في الخرطوم.
ووفقاً لشهود عيان أن الشُرطة درجت على طرد التُجار المُخالفين لحظر التجوال في سوق أمدرمان،مشيراً إلى أن قوات الشُرطة أطلقت الغاز المُسيل للدموع والرصاص الحي ” الجمعة” في سوق أمدرمان، مشيراً إلى أن الرصاص أودي بحياة أحد التُجار.
وفي الأثناء سيّر عدد من الباعة والعاملين في سوق أمدرمان، تظاهرات حاشدة منددين بقوات الشرطة،وحملوها مسؤلية الإنتهاكات التي تطال المواطنين يومياً في سوق أمدرمان.
كانت هذه تفاصيل خبر عقب مقتل تاجر بالسوق.. مظاهرات واحتجاجات في سوق أمدرمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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