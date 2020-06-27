صديق يوسف: حمدوك لم يستجب لمطالب الشيوعي ومليونية 30 يونيو قائمة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قرر الحزب الشيوعي استمرار دعمه ومشاركته في مسيرة 30 يونيو رغم قرارات رئيس الوزراء دكتور عبدالله حمدوك بتنفيذ مطالب قوى الحرية والتغير خلال اجتماعه بها .

وقال القيادي بالحزب وقوى الحرية والتغير مهندس صديق يوسف ان ما تم الاتفاق عليه مع حمدوك هو جزء من مطالبهم ، لافتا الى أن الجزء الأهم من المطالب لم يتخذ قرارا حوله من الحكومة ، وقال : أهمها المسألة الاقتصادية .

ومضى يوسف الى ان حزبه لم يدعوا للمليونية وإن مشاركتهم جاءت تلبية لدعوة لجان المقاومة ، وأكد ان التعديل الوزاري سيتم بالتشاور مع قوى الحرية والتغير مشيرا إلى أن اجتماعهم مع حمدوك لم يحدد الوزارات التي سيتم إجراء تعديلات داخلها ولا الوزراء الذين سيتم اعفاءهم .