صديق يوسف: حمدوك لم يستجب لمطالب الشيوعي ومليونية 30 يونيو قائمة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
قرر الحزب الشيوعي استمرار دعمه ومشاركته في مسيرة 30 يونيو رغم قرارات رئيس الوزراء دكتور عبدالله حمدوك بتنفيذ مطالب قوى الحرية والتغير خلال اجتماعه بها .
وقال القيادي بالحزب وقوى الحرية والتغير مهندس صديق يوسف ان ما تم الاتفاق عليه مع حمدوك هو جزء من مطالبهم ، لافتا الى أن الجزء الأهم من المطالب لم يتخذ قرارا حوله من الحكومة ، وقال : أهمها المسألة الاقتصادية .
ومضى يوسف الى ان حزبه لم يدعوا للمليونية وإن مشاركتهم جاءت تلبية لدعوة لجان المقاومة ، وأكد ان التعديل الوزاري سيتم بالتشاور مع قوى الحرية والتغير مشيرا إلى أن اجتماعهم مع حمدوك لم يحدد الوزارات التي سيتم إجراء تعديلات داخلها ولا الوزراء الذين سيتم اعفاءهم .
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