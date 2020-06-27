كاميرون هيدسون: إخراج السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب يتطلب وقتا طويلا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وصف مسؤول أفريقيا والسودان في المعهد الأطلسي للدراسات بواشنطون كاميرون هيدسون، رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ونائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) بأنهما أكبر خطر على حكومة الفترة الانتقالية في السودان برئاسة عبدالله حمدوك.

وقال كاميرون في مقابلة مع قناة الجزيرة مساء الخميس بحسب موقع (خيار الشعب) إن مؤتمر شركاء السودان الذي استضافته ألمانيا الخميس أعطى دعما قويا لحكومة عبد الله حمدوك ووصف إخراج السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بأنها (عملية معقدة جدا) وتطلب وقتا طويلا. وأضاف: (ما يقلق المسؤولين الأمريكيين حول التقدم في هذا الأمر هو مسألة الحكم الرشيد في السودان شارحا ذلك بأن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لا يسيطر على شؤون البلاد، فالحكومة لا يزال يديرها قائد القوات المسلحة ونائبه رئيس قوات الدعم السريع على حد تعبيره.