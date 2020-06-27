هذا ما قاله حميدتي عن مؤتمر شركاء السودان في برلين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال نائب رئيس مجلس السيادة، محمد حمدان دقلو”حميدتي” إن الدعم الكبير الذي قدّمته الدول الصديقة والمنظمّات الدوليّة والإقليمية في مؤتمر برلين يؤكّد أنّ السودان عاد إلى حضن الأسرة الدولية بعد أعوامٍ من القطيعة.

وأشار”حميدتي” بحسب صفحته الرسمية بالفسيبوك إلى أنّ مؤتمر برلين حقق نجاحًا كبيرًا ومنح السودان فرصة تاريخية للبناء.

وأضاف” بعد نجاح مؤتمر شركاء السودان ازدتُ يقينًا أنّ هناك فرصة تاريخية أمامنا لبناء هذا البلد الذي عانى شعبه أشدّ المعاناة، كنتُ وما زلتُ أردّد أنّنا سنعبر هذه الأوقات العصيبة من تاريخ أمتنا”.

وانعقد ”الخميس”، مؤتمر برلين بمشاركة”50″ دولة وجهة تمويلية بتقديم مبلغ”1.8″ مليار دولار لدعم الحكومة الانتقالية في السودان من أجلّ تحفيز اقتصاده المتراجع وتوفير نقدٍ أجنبي لمنع تدهور في أسعار الصرف.

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ودعا دقلو أصدقاء السودان إلى مضاعفة جهدهم والإسهام بكلٍ قوةٍ في دفع عملية التفاوض مع حركات الكفاح المسلّح من أجل تحقيق السلام الشامل والعادل المستدام.

وأكمل” نأمل أنّ يتواصل الدعم ليشمل إعفاء جميع الديون التي تثقل كاهل الشعب، كما ندعو إلى إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ليتسنى إعادة بناء البلاد”.

ويواجه السودان أزمات تمثّلت في المحروقات والخبز وتدهور مستمرّ في عملته الوطنية، بجانب ديون ينتظر أنّ تصل إلى”56″ مليار دولار نهاية العام الحالي.