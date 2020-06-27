“أخطر رجل في العالم”.. ابنة أخ ترامب تستعد لنشر كتاب يفضح أسراره

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

رفض قاض في نيويورك الخميس 25 يونيو / حزيران، طلب شقيق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منع نشر كتاب من تأليف ماري ترامب، ابنة الشقيق الأكبر لدونالد ترامب، يهدد بفضح أسرار عائلية.

ووفقا لموقع “سي إن بي سي” طلب روبرت ترامب، شقيق الرئيس، هذا الأسبوع من محكمة في كوينز كاونتي بمدينة نيويورك منع نشر كتاب بعنوان “كثير جدا ولا يكفي أبدا: كيف صنعت عائلتي أخطر رجل في العالم” تصف فيه ابنة شقيق دونالد ترامب بأنه “أخطر رجل في العالم”، و”يلقي الضوء على التاريخ القاتم” لعائلة الرئيس الأمريكي.

واتهم روبرت ترامب، ماري بانتهاك اتفاق سري وقعته في 2001 بعدما قامت المحكمة نفسها بتسوية نزاع عائلي حول ملكية عقارات لفريد ترامب، والد دونالد وروبرت وفريد الابن (والد ماري) الذي توفي عام 1981.

سبوتنيك