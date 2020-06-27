استلام أقنعة واقية من تيكا التركية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

سلّمت الوكالة التركية للتعاون والتنسيق “تيكا”، وزارة الصحة السودانية أقنعة واقية صنعت في مركز التدريب التابع لها في العاصمة خرطوم. وأفاد منسق الوكالة في الخرطوم بلال أوزدان، الجمعة، أنّ الأقنعة الواقية صنعت بواسطة طابعات ثلاثية الأبعاد قدمتها الوكالة لمركز التدريب. وأشار أوزدان بحسب الاناضول، الى أنّ الوكالة سلمت مسؤولي وزارة الصحة السودانية، 100 قناع وجه مخصصة للعاملين في وزارة الصحة. ولفت أوزدان إلى أن “تيكا” سلمت العاملين في مستشفى التركي السوداني للأبحاث والتعليم، 50 قناعا واقيا، و50 قناعا للعاملين في وزارة الصحة بولاية دارفور الشرقية.

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