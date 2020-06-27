حركة عبد الواحد نور تفند اتهامات يوناميد لها

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

فندت حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبدالواحد نور مزاعم جيريمايا مامابولو رئيس بعثة يوناميد التي تشير إلى وقوع إشتباكات بين قوات الحركة وإتهمها بإرتكاب جرائم ضد مواطنيها التي رفعت السلاح للدفاع عن قضاياهم.

ورحبت في بيان لها باي تحقيق دولي في ذات الصدد ، وصوبت هجوما لاذعا على مامابولو متهمة اياه بالكذب والافتقار للمصداقية

وقالت إن رئيس بعثة اليوناميد ظل يكيل الإتهامات للحركة بطريقة مبتذلة ومتكررة واضافت ان مامابولو اطلق إتهاماته هذه بعد أن سلّم أصول ومباني البعثة لمليشيات الدعم السريع كمكافأة لها علي إنتهاكاتها بحق المدنيين العزل , واتهمت بعثة يوناميد بالفشل في أداء مهمتها الأساسية التي تتعلق بحماية المدنيين ،

واردفت: “عليه لا نري أي ضرورة للإحتفاظ بها كقوات حماية في إقليم دارفور، لعدم فعاليتها , وتغطيتها علي جرائم الحكومة , وفبركتها للتقارير الكاذبة وتضليل المجتمع الدولي ، ورفضها المستمر تطبيق مهمتها الأساسية بناءًا علي الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة”،مطالبة بإلغائها وإستبدالها بقوة جديدة ذات فعالية من دول تتوفر لديها الرغبة والجدية في تطبيق بنود الفصل السابع.