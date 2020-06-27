عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم السبت 27 يونيو 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

التيار

وزيرة العمل والتنمية الاجتماعيّة تُخاطب أكثر من ٤٠ دولة ومنظمة دوليّة في مؤتمر شركاء السودان

حالة طوارئ واطلاق رصاص بسجن كسلا

عثمان ميرغني يكتب مؤتمر (الله يدينا ويديكم)!!

الجريدة

أسر الشهداء : لا حرية ولا سلام بلا قصاص

هيئة محامي دارفور تحذر من خروج مواكب 30 يونيو عن مساراتها

الاتحادي الموحد يعلن تأييده لميلونية 30 يونيو

(174) إصابة جديدة بفيروس كورونا

الشرطة تكشف التفاصيل الكاملة لاحداث سوق امدرمان وتحذر مطلقي الشائعات

تأجيل ملء خزان سد النهضة الى الوصول لاتفاق بين الدول الثلاث

الحرية والتغيير: مؤتمر برلين حقق نجاحاً وسنداً للسودان

النيل الدولية

عرمان: مفاوضات جوبا ليست من أجل المحاصصات

نجاح جهود البعثة القنصلية بأسوان فى إعادة العالقين

تسجيل (100) اصابة جديدة وشفاء(106) وثلاث حالات وفاة

حملة بسوق أم درمان في اطار تطبيق إجراءات الحظرالصحي

السوداني الدولية

نبيل أديب: البرهان وحميدتي وافقا على الإدلاء بشهادتيهما في فض الاعتصام

حركة عبد الواحد تهاجم (يوناميد)

وزير الصناعة والتجارة يشيد بتجربة ولاية نهر النيل في العمل التعاوني

وزير البني التحتية يؤكد تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بنهر النيل

السودان السادس عربياً و ١٠٥ عالمياً من حيث ترتيب الدول الأفضل للنساء

قطر وتركيا تتملصان من دعم السودان في مؤتمر برلين.. والسعودية على رأس قائمة المانحين

اليوم التالي

قوى الحرية والتغيير: مؤتمر شركاء السودان حقق نجاحاً كبيراً

عمر نورالدين لـ(اليوم التالي): البرامج التلفزيونية تحتاج إلى التطوير بابتداع قوالب وأفكار جديدة والخروج عن النمطية والتكرار

مؤتمر الشراكة: الخروج من حفرة الإنقاذ !!

اكتمال الترتيبات لانطلاقة النسخة الثانية لدوري السيدات

آخر لحظة

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الجامعة العربية تشيد بمؤتمر المانحين

صوت الأمة

الأمة القومي ينفي عودة نشاطه في هياكل قوى التغيير

العدل والمساواة تبشر بالتوصل إلى اتفاق السلام

عرمان: نتطلع إلى حوار عقلاني بين المكونات

أخبار اليوم

مجلس السيادة يعلن الترحيب بنتائج مؤتمر شركاء السودان ببرلين

حمدوك يحث مصر وإثيوبيا على ضرورة العودة لمفاوضات سد النهضة

وزير ووكيل الثروة الحيوانية يتفقدان شحنة الصادر المعدة لدولة قطر

تسجيل (100) اصابة جديدة وشفاء(106) وثلاث حالات وفاة بكورونا

خبير :مؤتمر برلين اسهم في خفض الدولار وتوقعات باستمرار الانخفاض

النائب الاول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي يستقبل افورقي

شداد يؤكد اكتمال ترتيبات اجتماع المجلس الطارئ الأحد المقبل

الوطن

قمة افريقية توقف ملء سد النهضة وانطلاق مفاوضات جديدة

عرمان في الخرطوم :لانريد الانقلاب على بعضنا

تراجع الإصابات بفيروس (كورونا) وارتفاع نسبة التعافي

ضبط (1200) قطعة سلاح بجنوب دارفور

قيادات أهلية بولاية القضارف ترفض التفاوض مع اثيوبيا وتطالب الحكومة بالحسم

حميدتي يبحث مستجدات التفاوض مع وفد الوساطة الجنوبية

حمدوك يلتقي اسياس افورقي

السوداني

رئيس مجلس السيادة يتلقى رسالة من الرئيس سلفاكير تتعلق بملف السلام

“حميدتي” هناك فرصة تاريخية للعبور بالبلاد من أوقاتها العصيبة

حمدوك يلتقي الرئيس الإريتري أسياس أفورقي بمقر إقامته بالخرطوم (فندق كورنثيا)

حركة مناوي : وفد الخرطوم يتفاوض باسم الحركات ولايمثل تنظيم “الجبهة الثورية”

الاتحاد الأفريقي: اجتماع عاجل بشأن سد النهضة

حميدتي يدعو إلى إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

نيابة السودان تطلب وثائقيات «قناة العربية» كبينات في محاكمة نظام البشير

إصابة مواطن أثناء تفريق الشرطة لمجموعة اعترضت عملها بسوق ام درمان

وكالة السودان للأنباء “سونا”

مجلس السيادة يعلن الترحيب بنتائج مؤتمر شركاء السودان ببرلين

النائب الاول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي يستقبل افورقي

دقلو يستمع إلي تقرير حول تنفيذ عملية سلام جنوب السودان

حمدوك يحث مصر وإثيوبيا على ضرورة العودة لمفاوضات سد النهضة

حمدوك: اولويتنا سلام شامل وعادل وسنمضي نحو تحقيقه

المملكة المتحدة تؤكد التزامها بدعم مستقبل السودان

منظمة الشهداء تدعو للقصاص والمحاكمات العادلة لكي لايتكرر الجرم

لجان المقاومة تتقدم بمذكرة وتؤكد انها حارسة للثورة ومصححةللمسار

كبير مفاوضي حركة تحرير السودان: حضورنا للخرطوم يعزز الثقةبين الأطراف

تقد يطلق بشريات للشعب السوداني بقرب تحقيق السلام الشامل

عرمان: السلام من فرائض الثورة ومطلب الشعب

الفكي: الحكومة ستلبي مطالب المقاومة عمليا

دهب: السلام قادم لا محالة

عرمان: السلام من فرائض الثورة ومطلب الشعب

فيصل:الانتقالية حريصة على حقوق الشهداء وتحقيق اهداف الثورة

ممثلون للسيادي والوزراء يتسلمون مذكرتين من أسرالشهداء ولجان المقاومة

حزب الشعب القومي: مؤتمر شركاء السودان خطوة إيجابية

وزير و وكيل الثروة الحيوانية يتفقدان شحنة الصادر المعدة لدولة قطر

وزير الطاقة:زيارةلجنة ازالة التمكين للمصفاة جاءت في اطار التنسيق المشترك

شركة الموارد المعدنية تفتح فرصا جديدة للشباب

الأسبوع الأول من يوليو إعلان نتيجة شهادة الأساس بالجزيرة

استثناء الرهونات الزراعية وفتح نافذة التسجيل اعتبارا من الاحد

وزير الطاقة:زيارة لجنة ازالة التمكين للمصفاة جاءت في اطار التنسيق المشترك

الشرطة تنفذ حملة بسوق أمدرمان في اطار تطبيق إجراءات الحظرالصحي

دنقلا:دور العبادة تستأنف انشطتها و دعوات للالتزام بالتوجهيات الصحية