عاجل.. أنباء عن اجتماع مهم وعاصف لحسم «قضايا كبرى» في الساحة السياسية السودانية

التاريخ: 27-يونيو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة أفادت أنباء عن انعقاد اجتماع مهم وعاصف يدور ، بمنتجع صيفي خارج العاصمة السودانية الخرطوم، بدأ منذ ساعات وما يزال متواصلاً. Advertisements يشارك فيه خمسة من كبار القيادات بحسب صحيفة السوداني، وذلك لمناقشة أمرين مهمين، و ربما يحسم قضايا كبيرة عالقة في الساحة السياسية، وفق المصدر. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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