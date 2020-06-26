عاجل.. الاتحاد الأفريقى: اتفاق مصري سوداني إثيوبي على حل مشاكل سد النهضة بالحوار

الجمعة 26 يونيو 2020

قال الاتحاد الأفريقى، إن هناك اتفاق مصرى سودانى إثيوبى على حل المشاكل العالقة حول سد النهضة بالحوار، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي وآبي أحمد وحمدوك أظهروا التزاما بحل مشاكل سد النهضة. وذلك وفقا لما أفادت به قناة العربية فى نبأ عاجل لها.



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وشارك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم، عبر الفيديو كونفرنس في قمة أفريقية مصغرة لرؤساء الدول الاعضاء بهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي لمناقشة قضية سد النهضة، وذلك برئاسة الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا والرئيس الحالي للاتحاد، وبحضور كل من رئيس وزراء السودان عبد الله الحمدوك ورئيس وزراء إثيوبيا آبي احمد.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة جمهورية مصر العربية، إنه سيتم أخطار مجلس الأمن بهذه التطورات التي حدثت اليوم، مشيراً إلي أن أجواء القمة كانت إيجابية وبناءة للغاية وأكد الاتفاق على تشكيل لجنة فنية حكومية من الدول الثلاث وقانونين واطراف دولية والاتحاد الافريقي، كما أنه تم الاتفاق على أنه ليس هناك اتخاذ أى إجراءات أحادية بشأن ملء خزان سد النهضة.