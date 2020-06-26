عاجل.. السودان: الحركات المسلحة تتوقع قرب الوصول لاتفاق سلام

الجمعة 26 يونيو 2020

توقع ممثلو الحركات المسلحة السودانية قرب توقيع اتفاق للسلام مع الحكومة، في أعقاب وصول وفد من الحركات ووساطة مفاوضات السلام السودانية من جنوب السودان، إلى الخرطوم لبحث الملفات العالقة في المفاوضات.



وقال ياسر سعيد عرمان نائب رئيس "الحركة الشعبية- قطاع الشمال- جناح مالك عقار" -في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة للحركات المسلحة بالخرطوم- إن السلام مطلب من مطالب الشعب، وأمر رئيسي ومطلوب لاستدامة التنمية وإصلاح العلاقات الخارجية للسودان.

وأضاف عرمان أن الحركات المسلحة اتخذت قرارا صعبا في التوجه الجاد لصناعة السلام في وقت كانت فيه بعض الأصوات تشكك في منبر جوبا وتتحدث بسلبية عن المفاوضات، مؤكدا جدية الجبهة الثورية في الوصول إلى سلام.

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وأشار إلى أن الوفد أتى إلى الخرطوم لإحداث اختراق في ملفات التفاوض، موضحا أن الوفد عقد اجتماعات مهمة مع كل الشركاء ومؤسسات السلطة بمجلسي السيادة والوزراء وقوى الحرية والتغيير، وأظهرت هذه الاجتماعات احتمالات قوية لإنجاز السلام.

بدوره، قال احمد تقد لسان كبير مفاوضي حركة العدل والمساواة، إن الأيام القادمة ستكون حاسمة بشأن قضايا الحرب والسلام في السودان خاصة بعد اللقاءات التي أجراها وفد كبار مفاوضي الحركات المسلحة مع كل من النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، ورئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك.

وأوضح أن زيارتهم للخرطوم كممثلين لأطراف التفاوض في جوبا تعبر عن طبيعة الثقة المتوفرة بين الأطراف المتفاوضة، لافتا إلى أن العملية السلمية قطعت شوطا كبيرا في الكثير من القضايا والملفات وتبقت قضايا محدودة تحتاج لحوار مباشر ومشاورات مستمرة مع الجهات صاحبة القرار السيادي من أجل تذليل الصعاب والوصول إلى اتفاق سلام في وقت وجيز.