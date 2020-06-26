حمد بن جاسم يثير جنون دول الحصار بتغريدةٍ نارية عن أمير قطر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وجه رئيس الوزراء القطري السابق، الشيخ حمد بن جاسم رسالة إلى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، رفع فيها ضغط دول الحصار وذبابهم الإلكتروني الذين سعوا للترويج لانقلاب الشيخ حمد على الأمير تميم.

وقال الشيخ حمد، بالذكرى السابعة لتولي الأمير تميم بن حمد آل ثاني حكم البلاد، في تغريدة رصدتها “وطن”: “نهنئ أنفسنا بالذكرى السابعة لتولي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظه الله مقاليد الحكم”.وأضاف الشيخ حمد: “بالرغم من التحديات الصعبة التي مرت بها دولتنا خلال السنوات الماضية إلا أن حكمة سموه وثباته على المبادئ والأسس تغلبت على تلك التحديات”.بدورهم، تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تغريدة الشيخ حمد، مشيدين بالتماسك القطري، وساخرين من محاولات ترويج الانقلاب الذي سعى له الذباب الإلكتروني السعودي والإماراتي مؤخراً.