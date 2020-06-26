الثروة الحيوانية تبدأ تصدير اللحوم إلى قطر الأسبوع المقبل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

اكد وزير الثروة الحيوانية والسمكية د. علم الدين عبد الله أبشر، اكمال ترتيبات تصدير اللحوم إلى قطر، بتجهيز (20) ألف رأس من الضان، و(500) من العجول، استعداداً لذبحها وتصدير لحومها للسوق القطري.

وأشار الوزير خلال تفقد شحنات المواشي المقرر ذبحها، إلى اكتمال كافة الإجراءات البيطرية اللازمة من تحقين وتفتيش وحجر ومن ثم ذبحها لتصديرها جواً إلى دولة قطر الأسبوع المقبل، ووفقاً لتطبيق الإشتراطات الصحية اللازمة والضوابط المتبعة في نظام صادر اللحوم المذبوحة.

وأكد علم الدين أن هذه الخطوة تعتبر ضمن خطط الوزارة التي تستهدف فتح أسواق جديدة بدول الخليج للماشية السودانية، وامتداداً لانسياب صادر الثروة الحيوانية للسوق الخليجي.

وثمن برنامج مشروع الدوحة للإنتاج الزراعي والحيواني ممثلاً في ودام الغذائية القائمة بمثل هذه الأعمال المختلفة في مجال استثمارات الثروة الحيوانية بالسودان.

من جانبه، قال وكيل الوزارة د. عادل فرح، إن الشحنات من المواشي المذبوحة ستتواصل من غير انقطاع إلى السوق الخليجي، وأشاد بدور القطاع الخاص في تشجيعه للدخول في شراكات ذكية مع الوزارة.