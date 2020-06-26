إثيوبيا: سنملأ بحيرة سد النهضة حتى دون الاتفاق مع مصر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد وزير خارجية إثيوبيا، جيدو أندارجاشيو، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن بلاده تعتزم البدء في ملء بحيرة سد النهضة حتى دون التوصل لاتفاق مع مصر والسودان بهذا الشأن.

وقال الوزير الإثيوبي: “سنبدأ خلال الشهور المقبلة في ملء بحيرة السد، حتى لو لم يكن هناك اتفاق بين الدول الثلاث”، مصر وإثيوبيا والسودان.

ومع ذلك، أعرب أندارجاشيو عن أمل بلاده في التوصل لاتفاق مع مصر والسودان، مضيفا في المقابل أن “إصرار” مصر على التحكم في تدفق المياه صعب، وقال: “لن نسمح بذلك مع مصدر المياه الخاص بنا”.

وتسبب “سد النهضة”، الذي تقيمه إثيوبيا على النيل الأزرق والذي تبلغ تكلفته 6.4 مليار دولار، في خلاف مع مصر منذ سنوات.

وتعتزم أديس أبابا من وراء السد توليد الطاقة الكهربائية التي تحتاج إليها بشدة من أجل التنمية الاقتصادية، إلا أن القاهرة تخشى أن يؤدي السد إلى الانتقاص من حصتها التاريخية من مياه النيل.

ويغطي النيل نحو 90% من احتياجات مصر من المياه. وترى السودان حاليا في السد بعض الفوائد بالنسبة لها.

ورغم العديد من المحاولات التفاوضية بدعم العديد من الدول، لم تتمكن الدول الثلاث من التوصل لاتفاق. وأحالت مصر الأسبوع الماضي أزمة سد النهضة إلى مجلس الأمن الدولي الذي سيعقد الاثنين جلسة لمناقشة أزمة هذا السد.

سبوتنيك