تحذير خطير من وزارة الصحة المصرية للسيدات الراغبات في الحمل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وجه قطاع تنظيم الأسرة في وزارة الصحة والسكان المصرية، رسالة إلى السيدات اللاتي يرغبن في الحمل، خلال الفترة الحالية.

ودعت الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع “فيسبوك”، إلى ضرورة تأجيل السيدات للحمل في ظل الظروف التي تمر بها البلاد من انتشار لفيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة إنه تم اكتشاف مضاعفات للفيروس، من بينها إمكانية تسببه في تجلط الدم، ما يؤثر على المشيمة التي تعتبر مصدر غذاء الجنين، إلى جانب الأعراض التي ممكن يسببها للأم الحامل.

وتابعت “تقل مناعة المرأة أثناء الحمل مما يجعلها أكثر عرضة للإصابة كما أن فيروس كورونا المستجد له تأثير على الجنين غير معروف، وقد تؤدي الحمى وهي أحد أعراض كورونا لتشوهات في الجنين”.

وطالب قطاع تنظيم الأسرة، السيدات في المحافظة على أنفسهن واستخدام وسيلة من وسائل تنظيم الأسرة، التي يوفرها قطاع السكان وتنظيم الأسرة بالوحدات والمراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة.

ولفت إلى أن ضرورة الحفاظ على الرياضة والاسترخاء والراحة أثناء فترة الحمل، ويعد المشي دون هرولة (الجري) أفضل رياضة للسيدة الحامل، لكن في زمن كورونا لا ينصح بخروج الحامل إلا للضرورة فقط، لتجنب العدوى بفيروس كورونا، لذلك فإن الرياضة والتمرينات الخفيفة دون إجهاد في المنزل يقضيان على الملل، ويخلصانها من الآثار النفسية السلبية، على أن تتناول قسطا من الراحة والاسترخاء، وعددا لا يقل عن 6 ساعات من النوم ليلا، وساعتين نهارا، للحفاظ على صحتها النفسية والجسدية.

وأشار القطاع إلى أنه لكي نحمي الأم والمولود يجب اختيار مستشفى للولادة يطبق معايير مكافحة العدوى لحماية الأم والمولود، واتباع تعليمات الطبيب، وتجنب الولادة المبكرة لتقليل احتمال دخول المولود الحضانة واختلاطه بأشخاص غير الأم ويكون أكثر عرضة للعدوى.