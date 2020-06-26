جدول امتحانات الأساس بولاية الخرطوم للعام 2020م

التاريخ: 26-يونيو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة وضعت وزارة التربية والتعليم ولاية الخرطوم، بعد التنسيق مع وزارة الصحة جدولا مريحا لامتحانات تلاميذ الصف الثامن مرحلة الأساس التي ستبدأ في 12 يوليو المقبل وتنتهي في العشرين منه وجاء جدول الامتحانات وفق صحيفة السوداني كالآتي: الأحد 12 يوليو قرآن كريم الإتنين 13 يوليو English الثلاثاء 14 يوليو تقنية Advertisements الأربعاء 15 يوليو رياضيات الخميس 16 يوليو معاصر السبت 18 يوليو لغة عربية الأحد 19 يوليو علوم الإثنين 20 يوليو فقه و عقيدة الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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