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جدول امتحانات الأساس بولاية الخرطوم للعام 2020م

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Waddah 0 تبليغ

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التاريخ: 26-يونيو-2020

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جدول امتحانات الأساس بولاية الخرطوم للعام 2020م

وضعت وزارة التربية والتعليم ولاية الخرطوم، بعد التنسيق مع وزارة الصحة جدولا مريحا لامتحانات تلاميذ الصف الثامن مرحلة الأساس التي ستبدأ في 12 يوليو المقبل وتنتهي في العشرين منه وجاء جدول الامتحانات وفق صحيفة السوداني كالآتي:

الأحد 12 يوليو قرآن كريم

الإتنين 13 يوليو English

 

الثلاثاء 14 يوليو تقنية

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الأربعاء 15 يوليو رياضيات

الخميس 16 يوليو  معاصر

السبت 18 يوليو لغة عربية

الأحد 19 يوليو علوم

الإثنين 20 يوليو فقه و عقيدة

 

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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