وزارة الثقافة والاعلام تنعي التشكيلي حسين جمعان

احتسب وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح الفنان التشكيلي الكبير بروفيسورحسين جمعان عميد كلية الفنون والتصميم بجامعة المستقبل، والذي توفي أمس الخميس.
وُلد جمعان بمدينة كسلا ، ودرس التصميم بكلية الفنون الجميلة، نال الماجستير من الكلية الملكية البريطانية والدكتوراة من جامعة جوبا.
و يعتبر جمعان من الجيل الثاني في الحركة التشكيلية الحديثة، وتميز بالبحث والتنقيب في مصادر الفن الشعبي وابتدع أسلوبه الخاص في الرسم والتلوين، كما له مساهمات في الكتابة النقدية والإبداعية.
وهو حاصل على جائزة نوما لأدب وفنون الأطفال باليابان وجائزة الشراع الذهبي بالكويت والعديد من الجوائز في مجال التصميم، وشارك بالعديد من المعارض داخل وخارج السودان،وتم تكريمه بنوط الجدارة الإبداع من جمهورية السودان.
رحمه الله رحمة واسعة وأحسن الله عزاء أسرته وزملائه ومحبيه، وأصدقائه وطلابه وعارفي فضله وألزمهم الصبر وحسن العزاء
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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