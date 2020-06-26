النسخة الثانية من دوري السيدات جاهزة للأنطلاق

تفيد المتابعات إن الترتيبات مكتملة لانطلاقة النسخة الثانية لدوري السيدات الذي حظي بمتابعة كبيرة وحضور لافت وبحسب ميرفت حسين عضو اتحاد الكرة ومسؤول المرأة فإن الأولوية في الفترة الماضية كانت تتركز في محاربة وباء كورونا. وأشارت إلى إنهم أكملوا الترتيبات لانطلاقة النسخة الثانية، فقط ينتظرون إنجلاء الأزمة.

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وتعد ترتيبات النسخة الثانية وفق صحيفة اليوم التالي أفضل بكثير من سابقتها بعد الاستفادة من كل السلبيات التي رافقت النسخة الماضية.

وينتظر الوسط الرياضي مستوى أفضل مما كان عليه الموسم الماضي الذي لفت الأنظار وجذب الانتباه بشدة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )