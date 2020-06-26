شهاب محمد - الخرطوم - 26 يونيو، 2020 الخليج 365: Advertisements المادة السابقة فيديو: مقتل سولومون تيكاه وجورج فلويد كشف وحشية الشرطة تجاه السود في امريكا ودولة الكيان الصهيوني المقالة القادمة الاتحاد الأفريقي يعقد اجتماعا عاجلا بشأن سد النهضة

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: مظاهرات بعد تشيع سولومون تيكاه احتجاجا على وحشية الشرطة الصهيونية قبل عام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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