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بالصور: مظاهرات بعد تشيع سولومون تيكاه احتجاجا على وحشية الشرطة الصهيونية قبل عام

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شهاب محمد - الخرطوم - 26 يونيو، 2020

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الخليج 365:

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