فيديو: مقتل سولومون تيكاه وجورج فلويد كشف وحشية الشرطة تجاه السود في امريكا ودولة الكيان الصهيوني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

توسعت المظاهرات في الولايات المتحدة احتجاجا على مقتل الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد، على يد شرطي في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، إلى مناطق أخرى من البلاد، بينها نيويورك ولويزفيل بولاية كنتاكي. وفرضت السلطات في مينيابوليس الجمعة حظر التجول، لإعادة الهدوء إلى المدينة. كما وُجهت تهمة “القتل غير العمد” إلى الشرطي الملاحق في القضية.

تظاهر مئات الأشخاص خارج البيت الأبيض تعبيرا عن غضبهم. وخلال تجمعهم أمام البيت الأبيض، طالب المتظاهرون بـ”العدالة لجورج فلويد”، ملوحين بشعارات بينها “توقفوا عن قتلِنا” و”حياة السود مهمة”.

وفي نيويورك، تجمع نحو ألف متظاهر للتنديد بما حصل لفلويد على أيدي الشرطة، بينما تمّ إغلاق طريق سريع في دنفر.

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كما حدث قيل عام ان قُتل سولومون تيكاه (18 عاما) بالرصاص على يد شرطي خارج الخدمة بمدينة حيفا، شمالي إسرائيل، يوم السبت. وقال الشرطي إنه استخدم مسدسه أثناء تدخله لفض مشاجرة بين مجموعتين من الشبان وإن الشبان هاجموه بعد ذلك.

قوات مكافحة الشغب مع بعض المحتجين اليوم الثلاثاء في محاولة لإعادة حركة المرور إلى طبيعتها. وقال متحدث باسم الشرطة إنها ألقت القبض على 22 شخصا على الأقل.

وقد قام مئات المتظاهرين بحرق الإطارات وسد شوارع رئيسية في منطقة حيفا بعد ظهر ومساء الإثنين، في الوقت الذي تظاهر فيه الآلاف في جميع أنحاء البلاد، في خضم غضب عارم في المجتمع الإثيوبي في إسرائيل على مقتل شاب أعزل برصاص شرطي خارج الخدمة في اليوم السابق.