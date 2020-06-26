الطاقة تضخ كميات ضخمة من الوقود للولايات

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دفعت وزارة الطاقة والتعدين الإدارة العامة للإمدادات وتجارة النفط مايزيد عن (10034) الف متر مكعب من الجازولين للولايات لمقابلة القطاع الخدمي و(22695) متر مكعب من البنزين خلال الاسبوع المنصرم فى الفترة من 18 / 24-6-2020م.

بينما بلغت كميات الجاز أويل التي سلمت للولايات لمقابلة الموسم الزراعي (13091) واكدت الوزارة التزامها، بتأمين جازولين المشروعات الزراعية الى مختلف فترات الموسم الزراعي وبحسب وحدة قياس الجازولين ( واحد متر مكعب يساوي عدد (٥) براميل جازولين.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )