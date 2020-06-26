السودان: يساهم في سد النقص الغذائي في منتجات الثروة الحيوانية الحية والمذبوحة للسوق القطري

تفقد دكتور علم الدين عبدالله أبشر وزير الثروة الحيوانية والسمكية الاتحادي ويرافقه وكيل الوزارة الدكتور عادل فرح إدريس ومدير الإدارة العامة للمحاجر وصحة اللحوم وعدد من الخبراء والمختصين تفقدوا شحن الماشية المجهزة البالغة 500عجل و 20 ألف رأس من الضأن بعد ان اكتملت كافة الاجراءات البيطرية الصحية اللازمة من تحقين وتفتيش وحجر ومن ثم ذبحها لتصديرها جوا الي دولة قطر في الاسبوع المقبل.

واكد د. علم الدين أن صادر اللحوم لدولة قطر يأتي في إطار وضمن خطط الوزارة لفتح اسواق جديدة بدول الخليج ، وامتدادا لانسيابها للسوق الخليجي .

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وأشاد ببرنامج مشروع الدوحة للانتاج الزراعي والحيواني (ممثلا في ودام الغذائية ) في مجال الاستثمار في الثروة الحيوانية.

ومن جانبه أكد وكيل الوزارة دكتور عادل فرح ان شحن المواشي المذبوحة ستتواصل الي السوق الخليجي، مشيدا بدور القطاع الخاص ودخوله في شراكات ذكية مع الوزارة.

الى ذلك أكد دكتور بشاره محمد عبدالله مدير مشروع الدوحة مساهمتهم في سد النقص الغذائي في منتجات الثروة الحيوانية الحية والمذبوحة للسوق القطري وجميع الدول العربية تحقيقا للاكتفاء الذاتي من اللحوم السودانية التي تتمتع بجودة عالمية وفقا للمواصفات والمقاييس السودانية والاشتراطات الصحية للمنظمة العالمية لصحة الحيوان.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)