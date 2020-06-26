جامعة الخرطوم تدعو حركة تحرير السودان لملتقي البناء الوطني

التاريخ: 26-يونيو-2020
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كشفت حركة جيش تحرير السودان، عن تسلمها دعوة رسمية ومقترحاً من أساتذة جامعة الخرطوم للمشاركة في ملتقى الجامعة من أجل البناء الوطني والإنتقال الديمقراطي المزمع عقده يومي السبت والاحد.
وبحسب صحيفة الصيحة، أكد الناطق الرسمي باسم الحركة الصادق النور في تصريح صحفي أن الدعوة تضمنت مقترح عدة أوراق علمية تتعلق بالمرحلة الإنتقالية والإنتقال السلمي للسلطة التي لا تزال أهم بنودها معلقة قيد التنفيذ، والعمل للخروج برؤية مستقبلية لمشروع وطني جامع.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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