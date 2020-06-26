الإرصاد تحذر من عواصف رعدية تضرب ولايات البلاد خلال اليوم

التاريخ: 26-يونيو-2020
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حذرت الهيئة العامة للإرصاد الجوية من عواصف رعدية تضرب ولايات (القضارف ،كسلا، النيل الازرق ،النيل الأبيض، الجزيرة، كردفان الكبرى و دارفور الكبرى ). خلال اليوم وحتى صباح يوم غد السبت مشيرة الى تكون سحب رعدية تؤدي الى هطول أمطار متوسطة قد تتحول إلى غزيرة مصحوبة برياح عالية السرعة مثيرة للغبار والاتربة في تلك الولايات.
وناشدت الهيئة مستخدمي طرق المرور السريع وقاطني المناطق المكشوفة اتخاذ التدابير اللازمة والقاطنين بالقرب من مجرى المياه و الخيران توخي الحيطة والحذر وعلى المواطنين مراعاة تنظيم الأنشطة الخارجية بحسب التنويه.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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