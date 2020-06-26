الاتحاد الأفريقي: اجتماع عاجل بشأن سد النهضة اليوم

يعقد الاتحاد الافريقي اجتماعا عاجلاً بعد ظهر اليوم بمقره بأديس أبابا عبر تقنية الفيديو كونفرنس للنظر في تطورات مباحثات سد النهضة المتوقفة.



يرأس الاجتماع رئيس الدورة الحالية للاتحاد الافريقي السيد سيرسيل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب افريقيا ويشارك في الاجتماع أعضاء مكتب الاتحاد الحالي وهم كل من مصر ومالي وجمهورية الكونغو الديموقراطية وكينيا بالإضافة لرئيسي وزراء السودان إثيوبيا.

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