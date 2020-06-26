دقلو يستمع إلي تقرير حول تنفيذ عملية سلام جنوب السودان

الجمعة 26 يونيو 2020 كتب متابعات - اخبار الخليج 365 استمع النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق محمد حمدان دقلو إلي تقرير مفصل عن سير عملية تنفيذ سلام جنوب السودان لجهة أنه ممسكا بهذا الملف من الجانب السوداني.

Advertisements جاء ذلك لدى لقائه بمنزله بالخرطوم اليوم وفد جنوب السودان بقيادة مستشار سلفاكير للشؤون الأمنية . وأكد مستشار سلفاكير للشؤون الأمنية توت قلواك في تصريح صحفي أن اللقاء تناول موقف تنفيذ اتفاقية سلام جنوب السودان ، مؤكدا اصدار مراسيم بتعيين حكام الولايات تكملة لاتفاقية السلام وأن الاسبوع المقبل سيتم تشكيل المجالس القومية والولايات . وأوضح اطلاع النائب الأول لرئيس مجلس السيادة علي سير تنفيذ الاتفاق باعتباره مسؤول ملف تنفيذ اتفاقية جنوب السودان وأضاف قائلا " نيابة عن مواطني جنوب السودان والرئيس سلفاكير ميارديت نشكر حكومة وشعب السودان خاصة الفريق محمد حمدان دقلو الذي بذل مجهودا كبيرا وإيجابيا في تحقيق السلام والاستقرار بجنوب السودان " مبينا أن السلام الذي تحقق كان حلماً واصبح اليوم أمراً واقعاً .

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