جلسة لمجلس الأمن حول سد النهضة الإثنين المقبل

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الجمعة 26 يونيو 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
يعقد مجلس الأمن الأثنين المقبل الموافق 29 يونيو الحالي ، جلسة طارئة بطلب مصرى للنظر في أمر مفاوضات سد النهضة الأثيوبي .
وكانت المباحثات التي جرت بالخرطوم خلال الثلاث أسابيع الماضية بعد أن تعثرت الجهود في إحداث اختراق في الجانب القانونى للمفاوضات بالرغم من تمكن المفاوضين على الاتفاق حول أكثر من 90%من القضايا الفنية المتعلقة بإجراءت الملء الأول للخزان وكذلك تدفقات المياه خلال فترة الجفاف القصير والمتوالى .
وكان البروفسيور ياسرعباس وزير الري والموارد المائية قد اكد جاهزية السودان للمشاركة فى جلسة مجلس الأمن وتوضيح مواقفه والدفاع عن مصالح السودان إلى جانب تقديم مقترحات وحلول منصفة متوازنة تراعي مصالح الأطراف الثلاثة على أساس المبادرة التي كان قد تقدم بها رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك باستئناف المفاوضات والبناء على ما تم احرازه من تقدم .
واكد بروفسور ياسر عباس أن العوده لمائدة المفاوضات هو المخرج الوحيد للتقدم بالمفاوضات مشيرا إلى أن السودان لا يقبل ان تبدأ اثيوبيا فى ملء السد دون اتفاق يكفل التشغيل الآمن لخزان الروصيرص الذي يمثل أهميه بالغة فى شبكة الري والتوليد المائي بالسودان.
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