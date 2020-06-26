عودة 800 سوداني عالق من مصر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أعلنت السلطات السودانية، الخميس، وصول 800 من رعاياها على متن 21 حافلة، بعد أن كانوا عالقين في مصر، منذ مارس/ آذار الماضي، على خلفية تداعيات جائحة “كورونا”.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية، عن منسق النظام الصحي في ولاية الخرطوم محمد عبد المنعم السراج، أن وزارة الصحة استقبلت 800 عالق بالتنسيق مع الجيش والشرطة.
وأشار السراج، أن الوزارة نفذت الإجراءات الصحية والوقائية من فيروس كورونا، لجميع العالقين.
وهذه هي الدفعة الثانية من السودانيين العالقين في الخارج التي تصل الخرطوم، برا عبر المعابر الحدودية مع مصر.
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