الصحة: تسجيل 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا إضافة إلى تسجيل 3 حالة وفاة حيث سجلت الحالات الجديدة ولاية الخرطوم 38 إصابة و الجزيرة 17 والشمالية 14 اصابة ونهر النيل 10 اصابات وكسلا 6 اصابات والقضارف اصابة واحدة والبحر الاحمر اصابتين وغرب كردفان 7 اصابات اما الوفيات فقد سجلت حالة واحدة في كل من الجزيرة والبحر الاحمر والشمالية

وأكدت الوزارة وفق تقريرها اليومي التراكمي ارتفاع الحالات منذ بداية الجائحة الي 9084 اصابة متضمنة 559 حالة وفاة واشارت الوزارة الي ان اجمالي الحالات تراكميا حسب الولايات المتاثرة فان ولاية الخرطوم سجلت 6753 اصابة تليها 864 اصابة ولاية الجزير ثم 170 اصابة شمال كردفان ثم 242 اصابة ولاية القضارف و 181 اصابة ولاية سنار و138 اصابة النيل الأبيض اضافة الي اصابات متعددة في عدد من الولايات واوضحت الوزارة الي تماثل 106 حالة للشفاة 76 حالة في الخرطوم و 8 حالات في الجزيرة وحالتين في كل من الشمالية وغرب كردفان و4 حالات في كل من كسلا ونهر النيل و9 حالات في شمال كردفان

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ليرتفع العدد الكلي للمتعافين الي 3912 حالة وشددت الوزارة الي ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية والاحترازية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه علي الارقام 221 لبلاغات ولاية الخرطوم و9090 للبلاغات لبقية ولايات السودان

يذكر ان الفحص المعملي اليومي تم لعدد 204 عينة في المعمل القومي للصحة العامة 204 عينة اجمالي العينات المفحوصة لاول مرة 75 عينة اجمالي العينات الموجبة لاول مرة بنسبة ايجابية 36.8% كما تم فحص عدد 43 عينة في معهد النيل الازرق و43 اجمالي العيانات المفحوصة لاول مرة و16 عينة الموجبة لاول مرة بنسبة 37.2% اما معهد الصحة العامة بنيالا فقد تم فحص 8 عينة و8 عينة مفحوصة لاول مرة ولا توجد حالة أما معمل معهد الأمراض المتوطنة بجامعة القضارف العينات المفحوصة 2 عينة و2 عينة مفحوصة لاول مرة وعينة واحدة موجبة لاول مرة بنسبة ابحابية 50% اما معهد بالبحر الأحمر العينات المفحوصة 14 عينة و13 عينة مفحوصة لاول مرة و8 عدد العينات المفحوصة لاول مرة بنسبة ايجابية 61.5%

فكانت اجمالي العينان المفحوصة 271 عينة والمفحوصة لاول مرة 270 عينة والموجبة لاول مرة 100 عينة بنسبة 37. %