الري: جاهزون للايفاء بمياه المشاريع المروية الاربعة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أكد المهندس زين العابدين مجذوب مدير ادارة الري بالمشاريع المروية ان الاستعدادات للعروة الصيفية اكتملت بنسب مقدرة فى المشاريع المروية الاربعة (الجزيرة والرهد وحلفا الجديدة والسوكي) بنظافة القنوات الرئيسة والترع الفرعية والمصارف،معلنا الاستعداد بتوفير مياه ري المساحات المستهدفة في المشاريع المروية .

وقال زين العابدين ان استيفاء المياه للمساحات التى تمت زراعتها بمشروع الرهد (١١ الف فدان فول و١١٠٠ فدان قطن) ، تم بنسبة ١٠٠% ،مبيناً ان الأعمال المكنيكية بمشروع حلفا الزراعى اكتملت بنسبة ١٠٠% فيما وصلت نسبة أعمال التطهير والنظافة فى الترعة الرئيسية والفرع الغربى والشرقى وترعة صابر الى ٩٠% ،مبديا الاستعداد بالايفاء بطلبات مياه المساحات المزروعة والمقدرة بـ ٢٤ الف فدان من الفول السودانى ،

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وابان مدير المشاريع المروية ان أعمال الصيانة المكنيكية بمشروع السوكى،اكتملت بنسبة ١٠٠% فيما يتواصل العمل فى الترعة الرئيسية لإكمال ازالة الاطماء الحشائش حيث بلغت نسبة إنجازها اكثر من ٨٠% ،واكد اكتمال صيانة ثلاث وحدات من وحدات السوكى الأربع التى يتواصل بها أعمال الصيانة ومن المتوقع بدء الزراعة فى مطلع يوليو .

من جهته اكد المهندس عبدالسلام محمد صالح مدير عمليات رى الجزيرة والمناقل اكتمال تحضيرات الموسم الصيفى لأعمال الصيانة المدنية والميكنيكة بنسب متفاوتة برغم التحديات التى واجهتها ،مؤكداً الإيفاء بالمياه المطلوبة للمساحات المزروعة منذ بدء ضخ المياه فى الخامس من يونيو فى قناتى الجزيرة والمناقل واستدل على ذلك بتزايد التصرفات اليومية والتي بلغت اكثر من 21 مليون متر مكعب من خزان سنار ،وأوضح المهندس عبدالسلام أن التركيز فى عمليات الصيانة التى تمت من قبل الري كان على مواقع الاختناقات خاصة فى شمال الجزيرة التى اكتمل العمل فيها بنسبة ٩٠% من المساحة المستهدفة .

يشار الى ان المساحات المستهدفة بالزراعة في المشاريع الاربعة تبلغ مليون ومئتان وسبعين ألف فدان