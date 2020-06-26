حميدتي يتهم مسؤولين بالتآمر ويتوعدهم

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

رسائل بالغة الأهمية والخطورة بعثها نائب رئيس المجلس السيادى رئيس اللجنة العليا لمعالجة المشاكل الاقتصادية ، وفى فيديوهات متداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعى شن الفريق حميدتى هجوما لاذعا غير مسبوق على من وصفهم بالعدو الحقيقى ، وقال أنهم يظنون انفسهم اولياء الله الصالحين ، جازما أنهم سيقعون قريبا فى يد العدالة وسيتم كشفهم للناس مؤكدا ان هناك مسؤولين يتاجرون فى العملة ويخفونها فى منازلهم متوعدا اياهم بالقاء القبض عليهم قريبا ، ودعى كل من يمتلك دولارات ان يستفيد من المهلة التى منحتها اللجنة الجميع لتسوية اوضاعهم فى هدوء بعيدا عن التجريم أو التشهير جازما بانه بانتهاء المهلة سيتم توقيف أى مخرب للاقتصاد كائنا من كان ، وقال اننا حتى الان لانريد ان ندخل فى مشكلة مع احد ولا نسبب مشكلة لاحد ، داعيا الجميع للاستفادة من المهلة لأن العقاب بعدها سيكون رادعا وقاسيا ولاتهاون مطلقا فى هذا الأمر .

وفى جانب آخر اكد أنهم فى اللجنة ادوا قسم ولن بجاملوا احدا ، لاحزبا ولاجماعة ولا شركة ولا فردا ، وقال نحن متهمون باننا نمتلك الشركات واطنان من الذهب لكن نقول للجميع اننا نعمل فى خدمة هذا الشعب المسكين ولن نجامل أو نحابى أى جهة والقسم الذى اديناه يلزمنا بذلك.

ايضا تحدث حميدتى عن معرفتهم للكثير من طرق التحايل التى يتم اتباعها والتهرب بها من القانون مؤكدا أنهم بالمرصاد لكل من يسعى لتخريب اقتصاد البلد ، وقال الان مثلا تجد النساء يسافرن بكثرة الى الخارج وكل واحدة تلبس كمية كبيرة من الذهب فى يديها ونحن نعرف انهن يتاجرن به ، ومن اليوم كل من تأتى للسفر وهى تملأ يديها ذهبا فلن نمنعها وسنتركها تسافر لكن سيكون عندنا ميزان فى المطار ونسجل مع اسم كل امراة كمية الذهب الذى خرجت به ونعرف انهن حتما سيرجعن للبلد وبمجرد فتح المطار سترون ، لكننا وعند قدوم كل واحدة نرى رحعت بالذهب الذى خرجت به ام لا ، ومن تاتينا بدونه فلا كلام كثير لنا معها وانما عشر سنوات سجن واقسم أنهم سيفعلون ذلك .

انها رسائل متعددة الاتجهاهات تهدف جميعها الى محاولة اصلاح الوضع المتردى فهل ينجح حميدتى فى هذه المهمة الصعبة.