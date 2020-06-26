عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الجمعة 26 يونيو 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

التيار

قانون جديد لمروجي ومتاجري المخدرات

نادي الأعمال السوداني يوضح الحقائق حول (الزج )به في قضية عودة العالقين بالخارج

الهندي : نتائج مؤتمر برلين اختراق سياسي واقتصادي

الشرق الاوسط

السودان يخرج من مؤتمر الشراكة بتعهُّدات مالية دولية فاقت 4 مليارات دولار

الجريدة

لجنة الأطباء ترفض تأييد مليونية 30 يونيو

تجمُّع المهنيين يصدر موجهات صحية لمواكب 30 يونيو

التجارة تستأنف تسجيل الجمعيات التعاونية

مقاومة المعمورة: لاعلاقة لنا بالمجموعة المخربة التي استغلت شعارات الثورة

وصول 21 بص من العالقين في مصر

الحزب الشيوعي يجدد رفضه لقانون المنشأة

احتجاجات بودمدني بسبب قطوعات المياه

الخرطوم :واشنطن اقرت بعدم دعم السودان للإرهاب

حمدوك : مؤتمر أصدقاء السودان يُمثل عودته القوية للمجتمع الدولي

غوتيريش: التحول الديمقراطي سيكون قصير الأجل حال تأخر دعم السودان

النيل الدولية

فنادق جوبا توقف خدمات وفود الجبهة الثورية عدا السرير

مؤتمر برلين يوفر أكثر من 1.2 مليار يورو دعما للسودان

بومبيو: اقتربنا من التوصل إلى اتفاق مع السودان حول تفجيري السفارتين الأميركيتين

اليوناميد تبدي أسفها للقتال الذي نشب بين فصيلين لعبدالواحد نور

تسجيل 95 إصابة جديدة وشفاء (107) ووفاة 8 بكورونا

وصول 21 بصا يحمل العالقين بجمهورية مصر

السوداني الدولية

أمريكا: السودان بشكله الجديد لا يدعم الإرهاب

مواطنو نيالا يباركون خطوات القوات المشتركة في حفظ الأمن

وصول عالقين من مصر إلى الخرطوم على متن (21) (بص)

آخر لحظة

الخارجية تشيد بالتقرير الٲمريكي السنوي

استئناف تسجيل الجمعيات والمؤسسات التعاونية

بنك فيصل يطور علامتة التجارية

امريكا : السودان أصبح لا يدعم الجماعات الارهابية

لجنة المعلمين بالجزيرة تمهل حكومة الولاية 24 ساعة لصرف مرتبات شهر مايو

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صوت الأمة

مؤتمر برلين يوفر أكثر من مليار يورو دعماً للسودان

قانون جديد لتجار ومروجي المخدرات

والي الخرطوم يدعو للاحتفال السلمي بذكرى 30 يونيو

أخبار اليوم

البرهان وافورقى يبحثان العلاقات بين البلدين

حمدوك : مؤتمر شركاء السودان يمثل لحظة تاريخية بالنسبة لنا، للعودة للمجتمع الدولي

مؤتمر برلين يوفر اكثر من 1.2 مليار يورو دعما للسودان

الإمارات تقدم 50 مليون دولار أمريكي لدعم مبادرات النمو الاقتصادي في السودان

بولندا تعلن استعدادها لتسوية ديونها على السودان البالغة122مليون دولار

انقسام الاتحاد السوداني يضع الموسم في مهب الريح

الوطن

(الوطن) تنشر نص كلمة د.عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء في فاتحة أعمال مؤتمر شركاء السودان

اجماع دولي على مساندة السودان

المملكة العربية السعودية تشارك في مؤتمر المانحين لجمهورية السودان

الحبر: نعتني برموز النظام السابق بأكثر مما يستحقون

الولايات المتحدة تعلن مضاعفة دعمها عشرة اضعاف للسودان هذا العام

انخفاض كبير في سعر الدولار وحميدتي يثير القلق وسط التجار

السوداني

والي الخرطوم يدعو للاحتفال السلمي بذكرى 30يونيو

مسؤول أفريقي :اقتصاد السودان مازال هشاً

حمدوك أمام مؤتمر برلين : نأمل في معالجة الديون مع الدول المعنية

وزير الخارجية الألماني: مساعدات للسودان بقيمة 1,8 مليار دولار في ختام مؤتمر مانحين

ضيو مطوك: الوساطة الجنوبية وضعت خطة جديدة لإنجاح عملية السلام

الموت يغيّب أبرز التشكيليين السودانيين « بروفيسور جمعان»

وكالة السودان للأنباء “سونا”

البرهان وافورقى يبحثان العلاقات بين البلدين

مباحثات بين الحكومة والوساطة الجنوب سودانية ووفد الجبهة الثورية

حمدوك : المؤتمر يُمثل عودة السودان بقوة للمجتمع الدولى

بيان برلين:إجماع سياسي لدعم السودان لبناءالسلام والانتعاش الاقتصادي

مؤتمر برلين يوفر اكثر من 1.8 مليار دولار دعما للسودان

اسبانيا: ازالة السودان من قائمة الارهاب سيسهم فى التنمية الاقتصادية

أبي أحمد يدعو المجتمع الدولي لدعم السودان ماليا وسياسيا

الكويت تؤكد دعمها للسودان لتحقيق التنمية والاستقرار

فرنسا تلتزم بدعم السودان بمبلغ 700 مليون يورو

استئناف تسجيل وتنظيم عمل الجمعيات التعاونية

الصحة:تسجيل95 اصابة جديدة وشفاء (107) ووفاة 8 بكورونا

تعزيز التعاون العلمي بين جامعتى القرآن الكريم ووادي النيل

وصول 21 بص يحمل العالقين بجمهورية مصر العربية

وصول طائرة تحمل 400 اسطوانة اكسجين من المملكة المتحدة بالسبت

نادي الأعمال: عودة العالقين يجب أن تتم بالتنسيق مع لجنة الطوارئ

السودان يحتفل باليوم العالمي لمكافحة المخدرات

سوداني تدشن مشروع حفظ وتبريد الدم ببنك الدم

مدير هيئه مياه الجزيرة: يقر بمشروعية أسباب إضراب العاملين بالهيئه

مالية الجزيرة تعتذر للعاملين لتأخير صرف مرتب مايو