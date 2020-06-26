الاتحاد الأفريقي: اجتماع عاجل بشأن سد النهضة اليوم 

التاريخ: 26-يونيو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة يعقد الاتحاد الافريقي اجتماعا عاجلاً بعد ظهر اليوم بمقره بأديس أبابا عبر تقنية الفيديو كونفرنس للنظر في تطورات مباحثات سد النهضة المتوقفة. Advertisements يرأس الاجتماع رئيس الدورة الحالية للاتحاد الافريقي السيد سيرسيل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب افريقيا ويشارك في الاجتماع أعضاء مكتب الاتحاد الحالي وهم كل من مصر ومالي وجمهورية الكونغو الديموقراطية وكينيا بالإضافة لرئيسي وزراء السودان إثيوبيا. الخرطوم(أخبار الخليج 365)

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