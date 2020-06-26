عاجل| حمدوك يلتقي الرئيس الإريتري.. وهذا ما دار بينهم

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الجمعة 26 يونيو 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
التقى الدكتور عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء اليوم بالرئيس الإريتري أسياس أفورقي بمقر إقامته بفندق كورنثيا بالخرطوم.
وقال الدكتور عمر مانيس وزير رئاسة مجلس الوزراء في تصريحات صحفية إن اللقاء تناول العلاقات بين البلدين الشقيقين فى مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إلى جانب تناول سبل التعاون في منطقة الحدود بين البلدين.
وأوضح أن اللقاء تناول إمكانيات التعاون الأوسع في المنطقة ودول القرن الأفريقي وما تذخر به من إمكاتيات التكامل الاقتصادي والثقافي والاجتماعي.
وأشار مانيس إلى اتفاق الجانبين على تبادل الزيارات للمزيد من التشاور والحوار وإيجاد فرص وآليات أوسع لتكثيف وتعزيز التعاون بين البلدين.
وابان أن اللقاء تناول الأوضاع في الإقليم والمنطقة، مؤكداً تطابق وجهات النظر على أن الإقليم يحتاج أكثر إلى التضافر والتعاون والحوار من أجل التوصل إلى مناخ ملائم للتنمية والاستقرار والسلام المستدام فى منطقة القرن الأفريقي .
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